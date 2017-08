Google AdWords: deze termen moet je kennen

De terminologie waarmee Google AdWords je rond de oren gooit, kan voor velen overweldigend zijn. We sommen de meest voorkomende acties op en wat ze betekenen.

Schrijf je in voor onze training op donderdag 24 augustus en leer op één dag alles over Google Adwords. Meer informatie via businessmeetsit.be.

Google AdWords heeft een specifieke taal die je meester moet zijn. De zoekgigant verwacht dat je het jargon kent, maar dat is zeker niet bij iedereen het geval. Speciaal voor jou hebben we daarom een handig overzicht waarmee je direct op de hoogte bent van de belangrijkste AdWords-termen. Hang het lijstje op naast je bed, zodat je het nooit meer kan vergeten.

Advertentiepositie: De plaatsing van de advertentie op de zoekresultatenpagina’s van Google. Positie nummer één is de allereerste plaats bovenaan de pagina.

Bezoekerswaarde: De gemiddelde waarde van een bezoeker op je website.

Biedingsprijs: Het maximale bedrag dat een adverteerder wil spenderen voor een klik op een specifieke zoekterm.

Call to action: Aanwijzingen binnen een advertentie of webpagina voor de lezer om actie te ondernemen.

Conversie: Een wenselijke actie door een websitebezoeker. Dit omvat het inschrijven op een maillijst, het kopen van een product, het bellen van een telefoonnummer of het downloaden van een bestand.

CPC (‘cost per click’): Het bedrag dat een adverteerder ontvangt per klik. Verschillende zoektermen kunnen variëren in kosten, afhankelijk van de concurrentie.

CTR (‘click-through rate’): Het aantal kliks dat een advertentie ontvangt, gedeeld door het aantal impressies. Hoe hoger de CTR, hoe efficiënter de advertentie presteert volgens Google.

Display Netwerk: Het netwerk van websites, forums of blogs die niet van Google zijn, maar wel Google AdWords-advertenties tonen (ook gekend als Adsense-advertenties).

Impressies: Het aantal weergaven van een advertentie op een webpagina.

Landingspagina: De eerste website die wordt getoond wanneer er op een advertentie wordt geklikt. De pagina is zo opgebouwd dat het dezelfde verlangens aanspreekt als de advertentie zelf.

Split test: Specifieke test dat online trafiek random verdeelt tussen twee of meerdere creatieve methodes (advertentie, website, e-mail, etc.) en meet welke de meeste conversies binnen haalt.

Search Netwerk: Het online netwerk van Google’s websites waar advertenties verschijnen naast de zoekresultaten, zoals Google’s zoekmachine, YouTube of andere, externe partners.

Trafiek: Het aantal bezoekers op jouw website.

