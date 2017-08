[Infographic] Zo haal je het meeste uit de Belgian E-commerce Conference

Eén dag, drie tracks en meer dan 25 sprekers: hoe begin je eraan? Dit is wat jij van de Belgian E-commerce Conference mag verwachten.

Op 5 oktober komen webshop eigenaars, startende online ondernemers en andere e-commerce professionals samen op de Belgian E-commerce Conference. Leer er bijvoorbeeld hoe je je online conversieratio verbetert in tien tips, fris je kennis van de komende privacywetgeving even op of kom te weten hoe belangrijk cross-border handel nu echt is voor de Belgische webwinkelier.

Met zo’n propvol programma weet je maar beter wat je te wachten staat. Bekijk onderstaande infographic en je ziet in één oogopslag wat je te doen staat op deze editie van de Belgian E-commerce Conference.