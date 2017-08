5 AdWords-tips om je campagne succesvol te starten

Gooi niet vanaf de start veel geld tegen een advertentiecampagne via Google AdWords. Met deze vijf tips blijft je campagne op korte en lange termijn rendabel.

1. Duidelijke structuur in AdWords

De belangrijkste basis voor je campagne in Google AdWords is een duidelijke structuur. Het zorgt ervoor dat je het geheel overzichtelijk blijft zodat je altijd de controle behoudt. De kans is groot dat je campagne zal groeien doorheen de maanden en jaren. Daarom is het van cruciaal belang om een juiste structuur te kiezen vanaf het begin.

Verdeel je campagnes grondig. Verkoop je bijvoorbeeld dikwijls in verschillende productcategorieën met andere merken? Splits die dan op zodat je aparte campagnes kan laten lopen over alle categorieën en merken. Wanneer je onder een apart merk weer verschillende productsoorten hebt, kan je die nog eens herverdelen in je advertentiegroepen om je campagne overzichtelijk te houden.

2. Bepaal je CPO

Om overzicht te bewaren bij een je campagnes, is het belangrijk dat je een CPO (cost per order) vast stelt. Zonder kan je geen waarde bepalen waardoor je campagne een stuurloos schip is. Zelfs conversies zonder directe waarde (leads, downloads), kan je toch beter een CPO bepalen. Denk hierbij vooral aan de conversiepercentages die je dan kan koppelen aan Costumer Lifetime Value om tot een totale waarde uit te komen.

3. Merknaam adverteren

Start onmiddellijk met een Branded-campagne. Het voordeel van zo’n campagne is dat het adverteren ervan behoorlijk goedkoop is. De kans op conversie is hoog en je krijgt extra waarde binnen de zoekresultaten. Dit maakt het voor de concurrentie veel moeilijker om met jouw merknaam bovenaan te staan.

Belangrijk: splits je Branded-campagne af van al je andere campagnes. Zo kan je perfect beide prestaties analyseren en scheiden van het totaalresultaat.

4. Focus je advertenties

Heel wat adverteerders hebben de neiging om bij hun campagnes voor brede targeting te kiezen. Dat vergroot de kans dat je wordt getoond in de zoekresultaten, maar je loopt het risico dat je product niet helemaal relevant is. Start eerst met exacte zoekwoorden en na verloop van tijd kan je bijhorende zoekwoorden uit die advertentiegroepen meenemen. Zo haal je voldoende uit je conversie aan een degelijke CPO.

5. Neem je tijd

Een succesvolle campagne is afhankelijk van de tijd die je ervoor inplant. Wanneer je conversies de eerste dagen tegenvallen, betekent dat niet automatisch dat je de campagne moet stoppen. Je hebt altijd wat tijd nodig om relevante data te verzamelen. Een campagne afschrijven na een week omdat de CPO niet goed is, is geen goed idee.

