‘Hallo, Google’: Hoe bereid je je SEO voor op stemgebaseerd zoeken?

Googlen met je stem: het wordt steeds vaker een manier om je snel te bedienen van het internet. Handig voor de consument, maar wat betekent stemgebaseerd zoeken voor SEO?

Ander zoekgedrag

Met je stem kan je tegenwoordig niet alleen babbelen met een virtuele assistent, je kan er ook online mee bestellen, een muziekje opzetten, je lichten aan- of uitdoen, en allerlei informatie opzoeken. Net zoals de smartphone ervoor zorgde dat we met z’n allen voortaan mobiel online opgingen, zal ‘voice search’ ervoor zorgen dat we voornamelijk met onze stem door het web zullen navigeren. Probleem is: de conventionele SEO-praktijken zijn rond een heel ander soort zoekgedrag opgebouwd.

Vraag het voluit

We formuleren onze zoektermen namelijk compleet anders wanneer we typen dan wanneer we spreken. Stel dat je wilt weten wanneer de film in je lokale bioscoop start, dan typ je waarschijnlijk iets als ‘bioscoop film uur’. Als je in tegenstelling je vraag voorlegt aan Siri, Cortana, Alexa of een andere virtuele assistent, dan stel je je vraag wellicht voluit: ‘Wanneer begint de film?’. Die twee zoekopdrachten geven via Google dan ook andere resultaten. Vergelijk onderstaande resultaten maar eens.

Bij ‘Waar kan ik een fiets kopen’ verschijnen Fiets.be, Kieskeurig.be en Matrabike.be als drie eerste resultaten.

Als je ‘Waar kan ik een fiets kopen’ ingeeft, verschijnen Fiets.be en Matrabike.be, maar wordt de tweede plaats ingenomen door Bikester.be.

‘Waar moet ik een fiets kopen’ geeft dan weer totaal andere resultaten dan de voorgaande zoektermen.

Een andere manier van zoeken betekent dat je je content ook op een andere manier vindbaar moet maken. Met andere woorden, je SEO-strategie moet aangepast worden aan stemgebaseerd zoeken. Hieronder kan je drie tips om eraan te beginnen.

1. Maak je sleuteltermen natuurlijk

Zoals je hierboven kunt zien, is de zoekopdracht niet meer wat het geweest is. In plaats van korte, onsamenhangende termen, wordt gezocht naar een volzin. Dat maakt dat je meer kans hebt om gevonden te worden wanneer je je richt op de ‘long tail’: de zoektermen die niet veel bezoekers zullen intypen, maar waarbij je wel meer kans hebt om hoog te scoren. Als je probeert te ranken voor een specifieke term als ‘elektrische damesfiets ouderen’ dan heb je logischerwijs minder concurrentie dan bij ‘fiets’. Bij stemgebaseerd zoeken moet je daarnaast proberen om natuurlijke spraak na te bootsen. Je sleutelwoorden moeten zo dicht mogelijk aanleunen bij hoe je bezoekers praten. Daarvoor kan je bijvoorbeeld opletten welke vragen ze je stellen aan de telefoon. Schrijf de meest voorkomende vragen of statements op, en je hebt meteen een lijst om je content op aan te passen.

2. Denk aan versprekingen

Met voice search komen ook de versprekingen en alternatieve uitspraken. Dat is geen bezwaar als je fietsen verkoopt, maar denk bijvoorbeeld aan elektronicashops die Huawei (‘hoe-wa-weej’ of ‘gua-weej’) verkopen of fashionretailers die Nike (‘naajk’ of ‘naaj-kie’) hebben. Zoekmachines zoals Google leggen meestal wel de link tussen ‘hoe-wa-weej’ en het Chinese smartphonemerk, maar voor minder bekende brands blijft stemgebaseerd zoeken een uitdaging. Daar kan je SEO-gewijs gebruik van maken. Je kan de uitspraak bijvoorbeeld bij je product of op je FAQ-pagina vermelden, inclusief de foutieve uitspraak. Wat je beter niet kan doen, is de verkeerde schrijfwijze gebruiken op je pagina. Daarmee kan je je klant zelf afschrikken: een verkeerd geschreven merk ziet er erg onbetrouwbaar uit.

3. Gebruik beschrijvingen

De doorsnee webshop zal voornamelijk bestaan uit het assortiment: overzichtpagina’s, productpagina’s, filters en meer. Die worden minder goed opgepikt door zoekmachines, waardoor je je content wilt aanvullen met teksten waarin de juiste sleutelwoorden voorkomen. Bij stemgebaseerd zoeken is dat meer dan ooit het geval. Mik daarom op beschrijvende, doorlopende teksten en voorzie je niet-tekstuele content van beschrijvingen. Vooral FAQ-pagina’s zijn ideaal om hoog te scoren bij stemcommando’s, omdat ze identiek kunnen zijn aan de zoekterm. Vergeet niet te linken van de content naar je producten, zodat mensen van de descriptieve pagina meteen door kunnen klikken om te kopen.

Voorbereiding

Toegegeven, niet iedereen gebruikt Siri, Cortana of Alexa al om te googlen: tot nu toe heeft de virtuele assistent het nog niet gewonnen van de zoekmachine. De kans bestaat echter dat de trend zich sneller doorzet dan je zou denken.

Onderzoeken zijn het nog niet exact eens over wanneer ‘voice searching’ de norm wordt, maar schattingen vertellen dat tussen de 30 en 50 procent van alle zoekopdrachten tegen 2020 via stemcommando’s gebeuren. Zeker is in ieder geval dat hoe vroeger je begint met de voorbereiding, hoe sneller je vruchten plukt wanneer het stemgebaseerd zoeken echt doorbreekt.

