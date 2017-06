Hoe Amazon de supermarkt zal heruitvinden

Amazon verraste vriend en vijand door Whole Foods op de kop te tikken. Waarom koopt de online retailer een supermarktketen? En waarom is dat zo’n big deal?

Op vrijdag kondigde Amazon aan dat het de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods zou overnemen. Het nieuws deed de supermarktsector deinen. Amazon krijgt met Whole Foods een voet aan wal in het anders zo traditionele veld van offline boodschappen en dat jaagt de Amerikaanse marktleiders de stuipen op het lijf. Walmart, Costco, Target en andere zag hun aandeelprijzen dippen, terwijl aandelen van Amazon en Whole Foods de lucht ingingen. Amazon verdiende onmiddellijk ruim 14 miljard dollar: meer dan wat de online retailer voor Whole Foods betaalde.

Offline voorbereiding

Vanwaar de consternatie? Amazon legt met de deal de grondvesten legt voor een grootscheepse invasie van de offline markt, en heeft veel kans op slagen. De online retailer experimenteert namelijk al even met fysieke vestigingen, zoals boekenwinkels, supermarkten en afhaalpunten. Telkens worden die filialen op kleine schaal uitgebouwd – een testvestiging hier, een pilootproject daar, maar echt doorstoten op de fysieke retailmarkt deed Amazon nog niet. De intentie is er echter al jaren.

Whole Foods biedt in dat opzicht een waardevolle asset. Het supermarktconcern heeft bijna 500 vestigingen in de VS, Canada en het VK. Daarbovenop heeft het een bestaande klantenbasis gecultiveerd van millennials met een zwak voor organisch voedsel: het soort klanten dat goed overweg kan met smartphone en/of laptop, en dus ook precies aansluit bij wat Amazon voor ogen heeft. Het bestaande brick-and-mortar-netwerk zorgt ervoor dat Amazon beschikt over een offline kader, zonder zich zorgen te maken over leases, constructie of andere zorgen van de fysieke retailer.

Online boodschappen

Ook dat Amazon een supermarktketen kiest voor zijn verovering van de offline markt, is geen toeval. Het had hetzelfde kunnen doen met een bestaande boekenhandel, kledingketen of broodjeszaak, maar de online retailer aasde al langer op een stukje van de supermarktsector. Zo probeerde de webreus eerder al om mensen warm te maken voor boodschappen die aan huis werden geleverd met de dienst AmazonFresh. Het model kon echter niet rekenen op een overrompelend succes. De meerwaarde is dan ook niet echt voor de hand liggend. Je kan je een tripje naar de supermarkt besparen, maar verse producten zijn een dag onderweg voor ze op je stoep arriveren en je hebt zelf geen controle over welke artikelen voor jou worden uitgekozen: het zorgvuldig bepotelen van avocado’s is online onmogelijk.

En daarin schuilt de echte waarde van de overname van Whole Foods. Samen kunnen de retailers het beste van beide werelden bieden. Stel je voor: een wisselwerking tussen online en offline, met oog voor de struikelblokken van online boodschappen. Je bestelt online houdbare producten, pakweg melk, conserven of pasta, en vertrekt naar de supermarkt. Wanneer je arriveert, staan je boodschappen klaar – al dan niet betaald – en kan jij je concentreren op het uitzoeken van die perfecte tros bananen. De combinatie van e-commerce en conventionele supermarkt belooft een snellere en eenvoudiger manier van winkelen, zonder verlies van kwaliteit. Als iets het online doen van boodschappen moet stimuleren, is het dat wel.

‘Whole Paycheck’

Ook Whole Food profiteert natuurlijk mee van de deal. De hippe supermarkt kampt met een ‘duur’ imago en wordt schertsend weleens ‘Whole Paycheck’ genoemd. Zeker nu organische producten meer ‘mainstream’ worden en ook vaker verschijnen in de rekken van de conventionele supermarkt, had de keten het moeilijk om de exorbitante prijzen te verantwoorden. Via de samenwerking met Amazon, kan er een draai worden gegeven aan die connotatie. Door het aanbod van AmazonFresh of Amazon Pantry te combineren met dat van Whole Foods, kunnen klanten genieten van lagere prijzen voor de houdbare producten en kiezen voor duurdere verse producten in de winkel zelf. Win-win.

Online-offline

Met de ervaring van Amazon in online commerce, gecombineerd met het bestaande netwerk van Whole Foods, lijkt een machtsovername op de ‘grocery’-markt haast onvermijdelijk. Natuurlijk zijn er valkuilen: nog steeds staat het concept van de online supermarkt in zijn kinderschoenen, en Amazon heeft bewezen dat het zelf geen succesvol supermarktconcept uit de grond kan stampen. Toch heeft deze samenwerking het meeste kans op slagen. Als de grootste online retailer in het westen, met een uitgebreid offline netwerk ter beschikking, er niet in slaagt om online en offline succesvol te combineren, en een nieuw tijdperk van de supermarkt in te luiden, wie doet het dan wel?

