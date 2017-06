Zo ziet de winkel van de toekomst eruit

Een tripje naar de virtuele supermarkt, even babbelen met Alexa, of de winkel verkennen met Pepper, de ‘humanoid’ robot? Ontdek de winkel van de toekomst, in het hartje van Antwerpen.

Gisteren opende Home of Retail de deuren. Het project van het Belgische RetailDetail wil retailers, fabrikanten en partners een platform aanreiken om kennis te delen, en geeft hen de kans om kennis te maken met nieuwe retailoplossingen in ‘anyVille’: een interactief ervaringscentrum waarin de laatste evoluties in de retailsector worden gedemonstreerd. Hieronder een korte indruk.

Shopassistent

Natuurlijk mag de Amazon Echo niet ontbreken wanneer het over digital commerce gaat. De virtuele, stemgebaseerde assistent kondigt een nieuw tijdperk aan in retail waarbij shoppen ook zonder scherm kan. Vertel aan Alexa wat je precies wilt bestellen en zij doet de rest: het pakje staat met wat geluk de volgende dag aan de deur, zonder dat je ooit een zoekopdracht moet uitvoeren.

Ook Amazons Dash-button werkt volgens eenzelfde concept, alleen is het daarbij zelfs niet nodig om een bevel te geven. Eén druk op de knop, en Amazon krijgt meteen je order binnen. Jammer genoeg zijn geen van beide tot nu toe in onze contreien te verkrijgen.

Virtuele supermarkt

Virtual reality heeft de mogelijkheid om zowel online als offline commerce te veranderen. De technologie ging in de laatste jaren een pijlsnelle evolutie door, waardoor het concept nu doorbreekt in de retailwereld. De Belgische speler Nanopixel presenteerde op anyVille de virtuele supermarkt; een digitale winkel die enkel met een VR-headset toegankelijk wordt. Klanten kunnen door de rayons wandelen, producten van het rekken nemen en voor elk artikel extra informatie opvragen. Bovendien kan de virtuele omgeving aangepast worden naar de wensen van elke klant.

Winkelrobot

Pepper is de eerste ‘humanoid’ robot die basale, menselijke emoties kan ontwaren, en haar reacties daarop aanpast. Ze wordt op dit moment al in 140 Japanse winkels ingezet om klanten te verwelkomen en te entertainen. Ook kleine robot Zora tekent present. Bij het grote publiek is Zora vooral bekend van het gebruik in de zorgsector, maar de robot heeft ook potentieel in retail. Zo kan Zora klanten de weg wijzen naar het juiste product en controleren of dat ene hemd nog in hun maat verkrijgbaar is.

Projecties

Projectie moet ervoor zorgen dat producten in de rekken ‘leven’. Door beelden te projecteren op paspoppen of bestaande artikelen krijgen ze een nieuw jasje, en kunnen promobeelden een extra dimensie geven aan een anders statisch object. De projectie kan er ook voor zorgen dat een product geshowcaset kan worden, zonder het effectief uit te stallen.

Slimme affiche

Het digitale advertentiescherm is een upgrade van de affiche in de doorsnee winkelstraat: op het scherm worden advertenties getoond van winkels in de onmiddellijke omgeving. Het getoonde nieuws, event of promotie wordt voorzien van een QR-code. Scant de klant de code met zijn smartphone, dan krijgt hij onmiddellijk meer informatie over product of handelaar.

Kluisjesmuur

De Bringme-box staat toe om pakjes op te halen en achter te laten in een veilige kluisjesmuur. Het punt kan worden gebruikt door handelaars en koeriersdiensten, maar ook door particulieren die bijvoorbeeld een pakje willen doorgeven aan collega’s of vrienden. Bestellingen kunnen worden opgehaald door de QR-code op het scherm te scannen in de Bringme-app; zo moeten klanten nooit nog aanschuiven in het postkantoor of in de winkel.

